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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:01:56م
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  محلي
اجتماع للهيئة الإدارية والمجلس المحلي بريمة برئاسة المحافظ
[09/أكتوبر/2018]
ريمة-سبأ:

ناقش اجتماع للهيئة الإدارية والمجلس المحلي بمحافظة ريمة اليوم، برئاسة المحافظ فارس الحباري الجوانب المتصلة بتفعيل أداء المجالس المحلية وتحسين مستوى الأداء وتوفير الخدمات الضرورية واستمرار التحشيد والتعبئة.


وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري ووكيل المحافظة محمد عبده مراد، إلي الآليات المتخذة بشأن تحسين الموارد المحلية وتفعيل الأوعية والموارد وفقا لقانون السلطة المحلية بما يضمن استدامة التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.

كما تطرق الاجتماع إلى الحلول العاجلة للاشكاليات التي يواجهها القطاع التربوي بهدف تحسين أوضاع العاملين فيه واستمرار العملية التعليمية، وكذا الجوانب المتصلة بتحديد الرسوم الصحية بمختلف المستشفيات والمرافق الصحية لتخفيف معاناة المرضى جراء الأوضاع الراهنة.

وأكد المحافظ الحباري أهمية تفعيل دور المجالس المحلية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمديريات في التحشيد ورفع مستوى الأداء وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية.

وشدد على ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية خلال المرحلة الراهنة والإسهام بفاعلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الاصطفاف ورفد الجبهات.

كما أكد محافظ ريمة أهمية النزول الميداني للمجالس المحلية وعقد لقاءات مع المشائخ والوجاهات الاجتماعية بمختلف قري وعزل مديريات المحافظة للتحشيد لرفد الجبهات بالرجال والمال.. مشيرا إلى أن قيادة المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم للقيادات بما يمكنها من القيام بمهامها.

وحث أعضاء الهيئة الإدارية بالمحافظة على تعزيز الانضباط والإشراف على أداء الأجهزة الحكومية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات حيال المتقاعسين عن أداء مهامهم.

ودعا المحافظ الحباري القيادات المحلية والتنفيذية إلى بذل المزيد من الجهود للنهوض بالمحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية.

سبأ
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