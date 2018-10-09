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فتح مظاريف مناقصة المرحلة الثانية من إعادة تأهيل محطة المعالجة بذمار
[09/أكتوبر/2018]
ذمار -سبأ:

جرى في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار اليوم فتح مظاريف مناقصة المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي بمدينة ذمار بتكلفة تقديرية 109 آلاف دولار بتمويل منظمة اليونسيف.


وخلال عملية فتح المظاريف، أكد وكيل المحافظة محسن علي هارون أهمية المشروع في الحد من مشاكل مياه الصرف الصحي وطفح خطوط المجاري والتي تسبب بانتشار الأمراض والأوبئة وتلوث المياه.

ودعا المنظمات للتدخل لدعم جهود المؤسسة المحلية للمياه لعمل توسعة لمحطة المعالجة خاصة مع التوسعات العمرانية التي تشهدها مدينة ذمار بما يسهم في تغطية كافة الاحياء.

وأشاد بجهود منظمة اليونسيف في تنفيذ المشروع ..مؤكدا استعداد السلطة المحلية تسهيل أي صعوبات تواجه المنظمة في كافة الأنشطة والمشاريع الخدمية التي تنفذها.

من جهته، أكد مدير المؤسسة المحلية للمياه المهندس طه الهندي إلى أهمية المشروع في معالجة الوضع البيئي وتحسين مواصفات المياه المعالجة لاستخدامها في الري بشكل آمن، فضلا عن رفع كفاءة العمل في المحطة.

بدوره أوضح مدير إدارة المشاريع بالمؤسسة المهندس محمد الحبسي أن مناقصة المشروع التي تقدمت لتنفيذها أربع مؤسسات تشمل إعادة تأهيل وصيانة حوضين بالمحطة وتصفية الخطوط الرئيسة للصرف الصحي بطول 9800 متر.

سبأ
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