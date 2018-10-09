محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آليات تحسين مستوى خدمة المياه في ذمار ذمار-سبأ:

ناقش اجتماع في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي، اليوم، آلية تحسين خدمة المياه وزيادة ساعات الضخ.



وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة محسن علي هارون، أكد المحافظ المقدشي على أهمية تحسين الخدمة وتنظيم عملية التوزيع على كافة أحياء المدينة، ومضاعفة الجهود لتحصيل فواتير الاستهلاك والمديونيات.



وحث على إجراء الصيانة الدورية لشبكات المياه وإصلاح التسريبات وزيادة ساعات الضخ بما يلبي احتياجات المواطنين من المياه خاصة في ظل التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها المدينة.



ووجه المؤسسة بتوفير خدمة المياه وخطوط الصرف الصحي للأسواق الجديدة الخاصة بالباعة المتجولين والبسطات، وإعادة صيانة الأنابيب التي تضررت جراء حملة إزالة المخالفات.



ولفت إلى همية إعداد دارسة لنقل خطوط الصرف الصحي من منطقة فجير بداش وبما يسهم في معالجة مشاكل طفح وانسداد مجاري مياه الصرف الصحي والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.



وأشاد بجهود المؤسسة في إعادة تأهيل مشروع مياه مدينة ضوران ..حاثا على ضرورة تشغيل البئر الثانية بضوران لتغطية احتياجات السكان من مياه الشرب .



وكان مدير المؤسسة المحلية المهندس طه الهندي استعرض جهود المؤسسة في سبيل تحسين الخدمة وأعمال الصيانة لشبكة المياه والصرف وأهم الصعوبات وسبل معالجتها .



إلى ذلك تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي ومعه وكيل المحافظة محسن علي هارون ومدير مؤسسة المياه المهندس طه الهندي سير العمل في مشروع إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي التابعة لمحطة المعالجة بطول 7600 متر .



وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي على ضرورة تصفية خطوط الصرف الصحي وإعادة تشغليها بما يضمن الحد من طفح مياه الصرف الصحي وانسداد المجاري .. مشيداً بجهود المؤسسة ومنظمة اليونسيف في تنفيذ المشروع .



وكان المحافظ المقدشي استمع من المدير الفني بالمؤسسة سليم العمري إلى شرح عن المشروع والذي يتم تنفيذه بتمويل منظمة اليونسيف بكلفة 50 ألف دولار .. مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في الحد من مشاكل مياه الصرف الصحي وطفح المجاري.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ