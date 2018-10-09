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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:01:56م
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محافظ ذمار يطلع على التجهيزات في الأسواق البديلة وسير حملة رفع البسطات
[09/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، اليوم سير العمل في التجهيزات النهائية للأسواق البديلة للباعة المتجولين، وأعمال حملة رفع البسطات وإزالة المخالفات في شوارع المنطقة الغربية بمدينة ذمار.


وأطلع المحافظ المقدشي ومعه وكيل المحافظة محسن علي هارون، على سير العمل في التجهيزات النهائية في سوق المواشي بحارة الجرشي وسوق العند والسوق الكائن أمام المحافظة والسوق القديم وسط مدينة ذمار.

واستمع محافظ ذمار من مدير مكتب الأشغال العامة المهندس هيصمي الهيصمي ومدير صندوق النظافة محمد شرف عباد إلى شرح عن سير التجهيزات في الأسواق البديلة وأعمال الحملة ومستوى الانجاز.

ولفتا إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وحث المحافظ المقدشي على سرعة إستكمال التجهيزات في الأسواق البديلة ومواكبة الحملة واستيعاب الباعة المتجولين والبسطات.

و أشار إلى ضرورة استمرار وتيرة العمل حتى إزالة كافة المخالفات وتحقيق أهداف الحملة في إبراز المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة وتسهيل حركة مرور المركبات والمشاة .. مشيداً بمستوى الوعي والتعاون من الجميع لإنجاح الحملة.

وثمن محافظ ذمار الجهود المبذولة من قبل القائمين على الحملة.. مشدداً على كافة الجهات المعنية بالمتابعة والرقابة المتواصلة بما يضمن عدم استئناف أي مخالفات ومنع أي استحداثات أو اعتداء على الأرصفة والشوارع العامة والانتظام في الأسواق البديلة.

وتتواصل أعمال الحملة التي ينفذها مكتب الأشغال العامة والطرق وصندوق النظافة والتحسين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لليوم 11 في شارع الدائري الغربي وجوار الاستاد الرياضي والشوارع الفرعية المحددة بالمنطقة الغربية بمدينة ذمار.

رافقه خلال الزيارة مدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل ومدير مكتب النقل المهندس حيدر سودان ونائب مدير أمن المحافظة العميد عبدالمجيد القوسي.

سبأ
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