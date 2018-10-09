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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:01:56م
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وكيل أمانة العاصمة المساعد يتفقد العمل بمشروع سفلتة شارع الأمناء بكلية الشرطة
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:




تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي، اليوم، سير العمل في مشروع سفلتة وردم الحفريات بشارع الأمناء أمام كلية الشرطة بمديرية الوحدة والذي تنفذه الوحدة العامة للترميمات بأمانة العاصمة.

واطلع الوكيل المساعد على مستوى الانجاز في الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع بمساحة 450 متر مربع والذي يأتي في إطار خطط أمانة العاصمة في تطوير وصيانة الشوارع والتقاطعات الرئيسية بمديريات الامانة.

وأشار الحوثي إلى أهمية المشروع في سفلتة الطرقات والشوارع بكافة مديريات أمانة العاصمة وبما يسهم في التخفيف من حدة الازدحام المروري بالعاصمة خاصة في الشوارع الرئيسية والجولات وأمام الأسواق العامة.

وأكد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع المشاريع والأشغال، على اهمية التزام دقة في العمل وسيره بوتيرة عالية وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة .. مشيداً بجهود الوحدة العامة للترميمات بالأمانة.

رافقه نائب مدير الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة عبدالملك مكرم ومدير إدارة الرقابة على المشاريع المهندس أحمد المشرقي.

سبأ
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