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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:42:41م
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محافظ ذمار يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع السعيد التربوي
[09/أكتوبر/2018]
ذمار-سبأ:




تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي،اليوم، سير العملية التعليمية في مجمع السعيد التربوي بمدينة ذمار.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ المقدشي أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في سبيل استمرار العملية التعليمية حفاظاً على مستقبل أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات كونهم الثروة الحقيقية التي يعول عليها في بناء مستقبل الوطن.

وشدد على ضرورة الانضباط الإداري والتعليمي والالتزام بالطابور الصباحي والإذاعة المدرسية.. حاثاً كافة الإدارات المدرسية بالمحافظة على مضاعفة الجهود بما يضمن إنجاح العام الدراسي.

وثمن محافظ ذمار دور كوادر القطاع التربوي وصمودهم في جبهة التعليم وحرصهم على استمرار العملية التعليمية وأداء رسالتهم رغم كل الصعوبات والتحديات.

وأشار خلال كلمة توجيهه في طابور الصباح إلى أن استمرار العملية التعليمية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار يعكس مدى صمود الشعب اليمني وحرصه على مواصلة التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الأوطان وتنميتها.

سبأ
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