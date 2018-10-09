محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ريمة : تشييع جثمان الشهيد الوجيه بمديرية الجبين ريمة-سبأ:







شُيع بمديرية الجبين محافظة ريمة ،اليوم، جثمان الشهيد محمد قاسم حسن الوجيه الذي استشهد، وهو يؤدي واجبه دفاعاً عن الوطن ومواجهة الغزاة والمرتزقة.



تقدم المشيعين المحافظ فارس الحباري ووكيل المحافظة محمد الوسد ومدراء المكاتب التنفيذية والقيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية.



و أشاد المحافظ الحباري بما قدمه الشهيد الوجيه وكل أبطال ريمة من تضحيات في المعارك القتالية لاسيما جبهة الساحل الغربي للدفاع عن العرض والارض.



وأشار إلى أن رجال الجيش واللجان الشعبية يلقنون قوى العدوان الهزائم النكراء في مختلف الميادين، مؤكداً أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدراً وستثمر عزة وكرامه وانتصار لشعب اليمن الصامد.



فيما أكد المشيعون من أقارب الشهيد استمرارهم في تقديم التضحيات ورفد الجبهات والمضي قدماً في معركة الصمود لمواجهة قوى الاستكبار حتى تحقيق النصر المؤزر.



ووري جثمان الشهيد الثرى بروضة الشهداء في منطقة المنصح بمدينة الجبين في موقف جسد معاني الإجلال للتضحيات التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبأ [09/أكتوبر/2018]سبأ