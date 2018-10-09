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وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم، مع الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء بالدكتور العبيد أحمد العبيد، مجالات التعاون بين اليمن والمفوضية وسبل تعزيزها وتطويرها.


كما تم خلال اللقاء مناقشة نتائج أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف مؤخرا وقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن.

وجدد وزير الخارجية ترحيب حكومة الإنقاذ الوطني بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واستعدادها التعاون مع فريق الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة له بغية استكمال التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقته بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وأكد الوزير شرف تمسك حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل لجنة تحقيق دولية واسعة الصلاحيات للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان منذ 25 مارس 2015.

كما جدد الدعوة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت لزيارة الجمهورية اليمنية للأطلاع على حقيقة الأوضاع على الواقع.

كما أكد وزير الخارجية احترام حكومة الإنقاذ الوطني لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومضاعفة جهودها الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

من جانبه، أشاد الدكتور العبيد أحمد العبيد، بالتسهيلات التي تقدم لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة بصنعاء .. معرباً عن تطلعه لتعزيز الشراكة القائمة مع المفوضية لاسيما خلال الفترة العصيبة التي يمر بها اليمن.

سبأ
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