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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:42:41م
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  محلي
وزير الخارجية يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية
[09/أكتوبر/2018]
صنعاء-سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.


تطرق اللقاء إلى جهود ومساعي الأمم المتحدة الرامية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الكارثة الإنسانية التي أوجدها العدوان، وكيفية معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور إزاء المضاربة بأسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وأكد الوزير شرف على ضرورة استمرار المساعي التي تقوم بها الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة المواطنين والدفع باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء الدولي إمام الرحلات التجارية والمدنية وصرف مرتبات موظفين الدولة.

من جانبها أشارت الممثل المقيم للأمم المتحدة، أنها قامت بعدد من الزيارات واللقاءات مع عدد من الجهات الدولية بهدف إيجاد معالجات طارئة للوضع الاقتصادي المتدهور.

سبأ
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