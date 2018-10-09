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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 03:42:41م
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تربويو المحويت يجددون موقف الصمود ويدينون جرائم العدوان وحربه الاقتصادية
[09/أكتوبر/2018]
المحويت-سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت، اليوم، وقفه حاشدة لتجديد موقف الصمود وإدانة جرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی الشعب اليمني.

وفي الوقفة التي حضرها وكلاء المحافظة أحمد الأخفش والعزي الشجاف وحسين عركاض وقيادات القطاع التربوي وكوادره ..ألقيت كلمات أثنت علی تفاعل المعلمين ومعنوياتهم العالية واستمرار صمودهم في الميدان رغم تداعيات الظروف الصعبة التي فرضها استمرار العدوان والحصار.

وأكدت أن جرائم قوی العدوان وحربها الاقتصادية لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها ..لافته إلی أن تمادي العدوان في التدمير والقصف الممنهج للارض والانسان وحرب التجويع زادت من تماسك وصلابة وقوة أبناء الشعب .

وأشار وكيل المحافظة أحمد يحيی الأخفش إلی أن جرائم الإبادة الجماعية وسيناريو مؤامرات التجويع واستهداف العمله المحلية لن تثني اليمنيين في تعزيز التفافهم نحو قضيتهم ومشروع الدفاع عن سيادة وطنهم.

و استنكر صمت وتواطؤ المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية التي أسقطت شعاراتها في وحل المال السعودي .

فيما أكد مدير مكتب التربية محمد نسر الآنسي أن تحالف العدوان السعودي بلغ بهذه الجرائم ذروة الافلاس بغطاء دولي مدفوع الثمن مقابل صمود شعبي كبير يرفض الوصاية والقهر والاذلال.

وحث الجميع علی الوقوف صفا واحداً في خندق التصدي للمشاريع الاجرامية التي يقودها النظام السعودي لتدمير اليمن وزرع الطائفية والأحقاد والكراهية إلی جانب عدوانه العبثي علی اليمن وشعبه .

بدوره دعا نائب مدير مكتب التربية شرف عبدالرحمن المنظمات الدولية إلی التضامن مع مظلومية الشعب اليمني وإعادة النظر في مواقفها المنحازة لتحالف العدوان وجرائمه وانتهاكاته.

وطالب أبناء الشعب إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف وفضح جرائم العدوان ومرتزقته وانتهاكاتهم وتقديم مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع.

وأكد البيان الصادر عن الوقفه التربوية استمرار الصمود في مواجهة العدوان وإفشال كل مخططاته مهما كانت حجم التحديات..مشيراً إلى مضي الكوادر التربوية في إنجاح العام الدراسي وأداء واجبهم الوطني في استمرار العملية التعليمية .

سبأ
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