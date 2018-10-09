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وزير الصحة يدشن العمل بمركز الأطراف الصناعية بمعهد العلوم الصحية
[09/أكتوبر/2018] صنعاء-سبأ:
دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم بالمعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء العمل بمركز الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية الذي تموله اللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وعقب التدشين تفقد الوزير المتوكل سير العمل في المعهد، حيث اطلع على مركز مهارات العلاج الطبيعي وأقسام الأشعة والمختبرات الطبية ومركز إنتاج الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم الحديث وقاعات التدريس ومعامل برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

كما اطلع وزير الصحة على سير امتحانات تقييم طلاب قسم الصيدلة سنة أولى بالمعهد وسير الدارسة في القسم، حيث استمع من عميد المعهد الدكتور عبدالكريم الخطيب إلى شرح عن سير عملية التدريب والتأهيل للكوادر الصحية والصعوبات التي تواجه المعهد .

وثمن وزير الصحة دور المعهد في تطوير قدرات الكوادر الصحية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية ..مؤكدا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المعهد ليقوم بدوره في تخريج الكوادر الصحية ورفد المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بالكوادر المؤهلة.

ولفت الدكتور المتوكل إلى أنه رغم استمرار العدوان والحصار إلا أننا مازلنا قادرين على العطاء وفتح المشاريع بما يعزز الصمود في موجهة العدوان .

كما زار وزير الصحة الدكتور طه المتوكل المجمع الصحي للأمومة والطفولة التابع للمعهد واطلع على الخدمات الصحية التي يقدمها في مجال الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية.

واستمع من القائمين على المجمع إلى شرح عن طبيعة الخدمات العلاجية التي يقدمها برسوم رمزية في عيادات الأسنان والنساء والولادة والباطنية ووحدة التغذية والتطعيم وتنظيم الأسرة والأشعة والتثقيف الصحي والطوارئ ورعاية الحوامل وغيرها.

وأشاد وزير الصحة بالخدمات التي يقدمها المجمع الصحي للمجتمع بكوادره المؤهلة وتجهيزاته الطبية .. مؤكدا أهمية أن يكون المجمع انموذجا في تقديم خدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية بجودة عالية وفقا للمعايير الوطنية والإقليمية.
سبأ
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