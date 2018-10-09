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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 01:00:54م
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مناقشة شروط القبول في شهادة الاختصاص والدبلومات بالمجلس اليمني للاختصاصات الطبية
[09/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:
عقد اليوم بالمجلس اليمني للاختصاصات الطبية بصنعاء اجتماع برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل.

   ناقش الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس التنفيذي لمنسقي شهادة الاختصاص والدبلومات إعلان القبول لشهادة الاختصاص والدبلومات في الباطنة والأطفال والجراحة والتوليد وأمراض النساء والجراحة والعيون والتخدير والعناية المركزة والإدارة الصحية ودبلوم طب المجتمع .

   واستعرض الاجتماع شروط القبول وأعداد المقبولين ، وكذا سير التدريب للسنوات الماضية .

   في الاجتماع أكد وزير الصحة العامة والسكان ضرورة الاهتمام بكادر التدريب الطبي لإيجاد مخرجات مؤهلة في مختلف التخصصات .

   وتطرق إلى الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار والذي أدى إلى انهيار القطاع الصحي و نقص الكوادر الطبية نتيجة انتقال البعض منهم للعمل خارج البلاد والآخرين إلى المستشفيات الخاصة ، ما تسبب في عجز في وجود أطباء واستشاريين في المستشفيات العامة .

  وأشار الدكتور المتوكل إلى أن الوزارة تعمل حالياً على حصر الكوادر الطبية المتواجدة داخل البلاد والعمل على توزيعها بشكل متواز على مختلف المستشفيات في المحافظات بما يضمن إيجاد خدمات طبية تلبي احتياجات المرضى خاصة في المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن.
سبأ
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