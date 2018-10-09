السبت القادم جلسة محاكمة المتهمين باغتيال المتوكل والخيواني وآخرين بحضور أولياء الدم [09/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

قال مصدر قضائي بالنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة إن المحكمة حددت السبت القادم موعدا لحضور أولياء دعم المجني عليهم في قضية المتهمين باغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وشخصيات أخرى وإحداث عدد من التفجيرات في صنعاء.



وأضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المحكمة كلفت النيابة بإعلان أولياء دم المجني عليهم للحضور وهم فيصل احمد محمد الشريف والدكتور محمد عبدالملك المتوكل، فاروق محمد عبدالله المحطوري، على محمد إبراهيم عيشان، عبد الرحمن على ناصر، باسم حزام مقبل الجدري، محمد عبد الله السراجي، عبدالكريم محمد يحيى الخيواني، محمد مطهر محمد الشامي.



وكذا إعلان أولياء دعم المجني عليهم من المصابين وهم عبدالغني صالح النصرة، سهيل جمال الذبياني، احمد أمير الدين الحوثي، عبدالله عبدالله الحوثي، عبد الله عبدالله الموشكي.



وأشار المصدر إلى أن المتهمين في هذه القضية وجميعهم مقبوض عليهم، هم صهيب محمد صالح التاج، يوسف حسن راجح سعد البناء، وكمال مرشد حزام على ردمان، ويوسف عبد السلام المحبشي، وسفيان على قاسم، متهمين أيضا بإحداث تفجيرات في مركز الغدير بحي الدائري، ومركز اللجان الشعبية الكائن بمنزل عبدالخالق الحوثي، مركز اللجان الشعبية الكائن في منطقة القاع ومدرسة صلاح الدين في شارع هائل ومدرسة الأمام الهادي في حزيز ومسجد الأوقاف في شارع الستين.



يذكر أن المتهمين في هذه الاغتيالات والتفجيرات ضمن مكون خلية إرهابية تتبع اخطر عصابات تنظيم القاعدة في اليمن التي نشطت أعمالها الإجرامية خلال الفترة 2013 و2015م.

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