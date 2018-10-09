المنتخب الوطني يواجه منتخب حضرموت ودياً [09/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ :

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد غد الخميس مباراة تحضيرية أمام منتخب حضرموت ضمن معسكره الداخلي في مدينة المكلا استعداداً لمشاركته في نهائيات أمم آسيا التي ستنطلق مطلع يناير العام القادم.



وأوضح مساعد مدرب المنتخب محمد النفيعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المعسكر الاستعدادي يشهد حماساً من جميع اللاعبين وتقديم أفضل مالديهم لضمان البقاء في التشكيلة.



وأشار إلى أن المباراة الودية مع منتخب حضرموت تأتي للوقوف على جاهزية وأحقية اللاعبين في تمثيل اليمن في نهائيات آسيا.



ويشارك المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية للمرة الأولى عقب الوحدة حيث يلعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق ، إيران و فيتنام وستكون مباراته الأولى أمام نظيره الإيراني في السابع من يناير 2019م.

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