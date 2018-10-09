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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:35:10م
قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية وإسقاط  ثلاث طائرات تجسسية للعدو ومرتزقته  
دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الغزاة المرتزقة ،وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم ،وتم إسقاط ثلاث طائرات تجسسية للعد وخلال ال24 ساعة الماضية .
الجعفري: وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وعليها الخروج فوراً
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على أن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية غير شرعي وينتهك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وعليها الخروج فورا.
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.
ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية
أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.
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  رياضة
المنتخب الوطني يواجه منتخب حضرموت ودياً
[09/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ :
يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد غد الخميس مباراة تحضيرية أمام منتخب حضرموت ضمن معسكره الداخلي في مدينة المكلا استعداداً لمشاركته في نهائيات أمم آسيا التي ستنطلق مطلع يناير العام القادم.

وأوضح مساعد مدرب المنتخب محمد النفيعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المعسكر الاستعدادي يشهد حماساً من جميع اللاعبين وتقديم أفضل مالديهم لضمان البقاء في التشكيلة.

وأشار إلى أن المباراة الودية مع منتخب حضرموت تأتي للوقوف على جاهزية وأحقية اللاعبين في تمثيل اليمن في نهائيات آسيا.

ويشارك المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية للمرة الأولى عقب الوحدة حيث يلعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق ، إيران و فيتنام وستكون مباراته الأولى أمام نظيره الإيراني في السابع من يناير 2019م.
سبأ
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