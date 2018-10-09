صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي [09/أكتوبر/2018] نوسا دوا(إندونيسيا) ـ سبأ:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 .. قائلا إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة.



وأُعلنت التوقعات الجديدة في منتجع بالي الإندونيسي حيث يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية وهي تثبت أن موجة النمو القوية التي أثارتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأمريكية وزيادة الطلب على الواردات قد بدأت تضعف.



وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ 7ر3 في المئة في كل من 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته في يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمي 9ر3 في المئة لكل من العامين.



ويعكس هذا التخفيض مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.



وترك الصندوق توقعاته للنمو في 2018 للدولتين دون تغيير وهي 9ر2 في المئة للولايات المتحدة و 6ر6 في المئة للصين. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2018 من 2ر2 في المئة إلى اثنين في المئة مع تضرر ألمانيا بشكل خاص بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة.

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