ترشيح المصري صلاح للفوز بالكرة الذهبية [09/أكتوبر/2018] باريس ـ سبأ:

أدرج اسم لاعب المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح مع ثلاثة آخرين من الفريق الانكليزي هم أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2018.



وتم الإعلان أمس عن القائمة الأولية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي تضمنت 30 لاعبا يتنافسون على الجائزة المقدمة من صحيفة “فرانس فوتبول”.



وشهد الموسم الماضي حالة تألق كبيرة لمحمد صلاح الذي سجل 44 هدفاً في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي وفاز بلقب هداف الدوري الإنكليزي كما تم إعلانه ثالث أفضل لاعب في العالم لعام 2018.



يذكر أن الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية سيتم في حفل يقام يوم الثالث من كانون الأول المقبل بمقر الجريدة في باريس.

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