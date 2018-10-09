الرئيس الألماني يحذر من تصاعد العنصرية في بلاده [09/أكتوبر/2018] برلين-سبأ:

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من تصاعد العنصرية في بلاده.



ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن شتاينماير قوله خلال اجتماع مع ممثلي جمعيات المهاجرين التابعة لبلدان مختلفة ببرلين ان بلاده ستناقش “بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة موضوع العنصرية الذي يشكل أمرا مقلقا له”.



وأضاف شتاينماير: إن “المهاجرين رغم قدومهم على أنهم عمال ضيوف إلا أنهم لعبوا دورا مهما في تنمية البلاد وبناء مستقبلها”.



وتشهد القارة الأوروبية تناميا ملحوظا في النزعة العنصرية ضد المهاجرين وهو ما ظهر جليا من خلال صعود الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة خلال الانتخابات التي شهدتها الدول الاوروبية على مدى السنوات الماضية.

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