قصف مدفعي وصاروخي وعمليات عسكرية وإسقاط ثلاث طائرات تجسسية للعدو ومرتزقته [09/أكتوبر/2018] محافظات ـ سبأ:

دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الغزاة المرتزقة ،وكسر زحوفات وعمليات هجومية على مواقعهم أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم ،وتم إسقاط ثلاث طائرات تجسسية للعد وخلال ال24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) انكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب بعسير مسنوداً بغطاء جوي مكثف وتمشيط بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



ولفت المصدر الى أن الزحف استمر لأكثر من 11 ساعة دون تحقيق أي تقدم ميداني.



وفي جيزان سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية على برجي "إم بي سي" و"الربعة" وعدد من القرى بعملية نوعية أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من جنود العدو ومرتزقته واغتنام عتاد عسكري وتدمير ثلاث دبابات إبرامز وخمس آليات وإعطاب أربع رشاشات عيار 50 .



كما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية باتجاه جنوب جبل النار أسفرت عن مقتل و جرح العشرات من المرتزقة واستعادة عدد من المواقع التي كان قد تقدم فيها العدو ،وتم إسقاط ثلاث طائرات تجسسية في منطقة وادي جارة بالقطاع نفسه .



وأشار المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة غرب الدريهمي وإعطاب مدرعة وآلية عسكرية تابعتين لهم بتفجير وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،وتم إعطاب مدرعة للمرتزقة بصاروخ موجه،



كما تم تدمير آلية عسكرية وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة باستهداف مدفعي على تحصيناتهم غرب التحيتا، واستهدف قصف مدفعي تجمعاتهم في الجبلية .



وفي تعز أفشل الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه تبة الرباح في العنين بجبل حبشي بتفجير على مجموعة منهم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات المرتزقة في إحدى تباب الجرشب بمديرية الغيل في محافظة الجوف وأسفر عن مصرع عدد منهم،وتم تدمير آلية تابعة للعدوان في جبهة الحوامرة بمحافظة لحج..

سبأ