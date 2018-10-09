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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 11:08:15ص
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طيران العدوان يشن 15 غارة على أربع من محافظات الجمهورية
[09/أكتوبر/2018] محافظات - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 15 غارة على أربع من محافظات الجمهورية ، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي ما أدى إلى استشهاد وإصابة ستة مواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية .

و أكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد خمسة مواطنين جراء أربع غارات لطيران العدوان على مزارع نحل تابعة للمواطنين في منطقة الجبانة بمديرية الحالي محافظة الحديدة .

وذكر المصدر أن طائرة بدون طيار شنت غارة جنوب أكواخ الصيادين بساحل قرية مكرم في جزيرة كمران ، فيما شن الطيران الحربي غارتين على مديرية برع و غارة على مزرعة مواطن في مديرية المراوعة .

وفي محافظة صعدة أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ، و تضررت ممتلكات المواطنين بقصف مماثل على قرى مديرية رازح فيما شن الطيران ثلاث غارات على منطقة الحجلة بالمديرية .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارة شرق المركز الصحي بسوق الخميس في مديرية مستبأ بمحافظة حجة ، و ثلاث غارات على وادي الضيق بمديرية صرواح في محافظة مأرب .


سبأ
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