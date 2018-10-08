لقاء تشاوري بذمار يناقش ظاهرة العنف على أساس النوع الاجتماعي [09/أكتوبر/2018] ذمار - سبأ:

ناقش لقاء تشاوري بذمار ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي نظمته مؤسسة رفعة للتطوير المجتمعي بالشراكة مع فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة.



هدف اللقاء الذي يأتي ضمن أنشطة مبادرة رفعة لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، إلى دراسة أسباب ظاهرة تعنيف المرأة والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الأسرة والمجتمع وتقديم المقترحات والحلول.



وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والفعاليات التوعوية التي تهدف إلى محاربة الظواهر السلبية في المجتمع.



وأبدى استعداد السلطة المحلية التعاون مع المنظمات والمكونات المدنية المهتمة بقضايا المرأة لتنفيذ مشاريعها وبرامجها وأنشطتها المختلفة بما يسهم في الارتقاء بواقع المرأة.



حضر اللقاء مدير مكتب الثقافة محمد العومري وعدد من الاكاديميين والناشطين والمهتمين بالمحافظة.

سبأ