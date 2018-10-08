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آخر تحديث: الثلاثاء، 09 - أكتوبر - 2018 الساعة 12:06:24ص
اللجنة الاقتصادية تقف في اجتماعها برئاسة الرئيس المشاط أمام التطورات الاقتصادية
وقفت اللجنة الاقتصادية العليا في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة، أمام التطورات الاقتصادية والمستجدات الأخيرة وتصعيد العدوان لحربه في المجال الاقتصادي.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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  محلي
لقاء تشاوري بذمار يناقش ظاهرة العنف على أساس النوع الاجتماعي
[09/أكتوبر/2018] ذمار - سبأ:
ناقش لقاء تشاوري بذمار ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي نظمته مؤسسة رفعة للتطوير المجتمعي بالشراكة مع فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة.

هدف اللقاء الذي يأتي ضمن أنشطة مبادرة رفعة لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، إلى دراسة أسباب ظاهرة تعنيف المرأة والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الأسرة والمجتمع وتقديم المقترحات والحلول.

وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والفعاليات التوعوية التي تهدف إلى محاربة الظواهر السلبية في المجتمع.

وأبدى استعداد السلطة المحلية التعاون مع المنظمات والمكونات المدنية المهتمة بقضايا المرأة لتنفيذ مشاريعها وبرامجها وأنشطتها المختلفة بما يسهم في الارتقاء بواقع المرأة.

حضر اللقاء مدير مكتب الثقافة محمد العومري وعدد من الاكاديميين والناشطين والمهتمين بالمحافظة.
سبأ
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