مناقشة تدخلات منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بالحديدة [08/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:

ناقش مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله اليوم مع منسق منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بالمحافظة فريدريك يونتو تدخلات المنظمة في القطاع الصحي بالمحافظة.



وتطرق اللقاء إلى تدخلات المنظمة في مستشفى السلخانة بمديرية الحالي من خلال تجهيز أقسام الطوارئ والعمليات والعناية .



وأكد اللقاء أهمية إستكمال التجهيزات والأدوات التي يتطلبها عمل المستشفى ليقوم بدوره في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.



وخلال اللقاء أشاد الدكتور جار الله بجهود المنظمة وإسهامها الفاعل لتطوير العمل في عدد من المرافق الصحية بالمحافظة.



حضر اللقاء مدير التحصين بمكتب الصحة عبد الفتاح القباطي ونائب منسق مشروع الحديدة هشام الدوة ومشرف زوايا الإرواء ومراكز الإسهالات بالمنظمة باسل حبش.

سبأ