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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:40:13م
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مسيرة حاشدة بمديرية باجل لإعلان النفير ورفد جبهات الساحل
[08/أكتوبر/2018] الحديدة - سبأ:
نظم أبناء وقبائل مديرية باجل محافظة الحديدة اليوم مسيرة حاشدة رفضا لسياسة التجويع لتحالف العدوان وإعلان النفير العام ورفد جبهات الساحل الغربي.

وفي المسيرة أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم أن اليمنيين اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى ومستمرون في التنكيل بالعدو .. مشيرا إلى أن أموال الشعب يتم نهبها بشكل ممنهج من قبل عصابة الفنادق الذين تتحكم بهم قوى الاحتلال.

ودعا قحيم قبائل تهامة لتضافر الجهود والتحشيد والوقوف صفا واحد ضد العدوان مع المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن.

وأشاد بالإنجازات والانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي على الغزاة والمحتلين.

فيما أشار مشرف المحافظة أحمد البشري إلى أن العدوان لم يكتفي بالمعركة العسكرية ضد الشعب اليمني ومقدراته التي فشل فيها فشلا ذريعا وإنما بشن حرب أمنية واقتصادية.

 وأكد أن العدو سيفشل في تحقيق أي نصر نتيجة لصمود الشعب وثباته .. مشددا على أهمية التوجه لتنمية الجانب الزراعي في إطار المشروع الذي أطلقه الرئيس الشهيد الصماد "يد تحمي ويد تبني" .

وادان بيان صدر عن المسيرة  الصمت المخزي للأمم المتحدة تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب اقتصادية أمريكية بامتياز تنفذ عبر العملاء والخونة .

وأعلن المشاركون في المسيرة  النفير العام إلى جبهة الساحل الغربي واستحالة الجلوس في البيوت والموت جوعا .. مؤكدين على أهمية تحويل الحصار إلى فرصة للبناء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي.

كما أدان البيان ما تقوم به السعودية من مد أنبوب للنفط عبر محافظة المهرة إلى بحر العرب .

حضر المسيرة مدير صندوق النظافة بمحافظة الحديدة عبدالإله الأهدل وعدد من أعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية والمشائخ والأعيان وقيادات المربع الشرقي.
سبأ
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