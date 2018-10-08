تدشين توزيع القسائم الإيوائية لنازحي الحديدة بذمار [08/أكتوبر/2018] ذمار - سبأ:

دشن فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بمحافظة ذمار اليوم مشروع توزيع القسائم الإيوائية لنازحي الحديدة والذي تنفذه منظمة أدرا بتمويل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.



تضمنت القسائم مواد إيوائية شملت فرش وبطانيات وحصائر وأدوات مطبخ وسطول مياه وكشافات طاقة شمسية.



وخلال التدشين بحضور ممثلي مكتب المفوضية المهندس إبراهيم داغش والمهندس سمير المرهبي ومدير منظمة آدرا بذمار المهندس منصور الصلوي، أوضح مدير فرع الهيئة بذمار المهندس منير المروني أن القسائم شملت 720 أسرة من نازحي الحديدة بمدينة ذمار كمرحلة ثانية ضمن مشروع "ديفد" عن طريق كتلة المأوى بالمفوضية.



وأشار إلى أنه سيتم استهداف النازحين في بقية المديريات في المراحل القادمة.



وأشاد بتدخلات مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة ادرا في محافظة ذمار ومساهمتها في التخفيف من معاناة النازحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والضرورية.



إلى ذلك ناقش اجتماع بفرع الهيئة ضم مدير الفرع وممثلي مكتب مفوضية اللاجئين ومدير منظمة أدرا بذمار، أوضاع النازحين بالمحافظة عموما ومديريتي وصاب العالي والسافل بشكل خاص.



وتطرق الاجتماع إلى معاناة نازحي الحديدة بسبب اختلاف طبيعة المناخ وإمكانية توفير احتياجاتهم الضرورية من الفرش والبطانيات خاصة مع دخول فصل الشتاء.



وأكد الإجتماع أهمية التنسيق المشترك لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين بما يسهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية جراء العدوان والحصار.

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