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بنيان تنفذ عدد من التدخلات الإغاثية وتوزع 500 سلة غذائية بمديرية أسلم بحجة
[08/أكتوبر/2018] حجة - سبأ:
وزعت مؤسسة بنيان التنموية 500 سلة غذائية بمديرية أسلم محافظة حجة.

وأوضح مدير برنامج أغنياء من التعفف بمؤسسة بنيان إبراهيم الوريث أنه تم استهداف 500 أسرة في المناطق النائية والبعيدة بالمديرية والتي لا تصلها المساعدات .
وأشار إلى أن توزيع هذه السلال الغذائية يأتي ضمن جهود المؤسسة في الاستجابة الإنسانية الطارئة .. مبينا أن هذه هي المرحلة الأولى في مشروع التوزيع بالمديرية التي تعاني من تفشي حالات سوء التغذية بسبب الحصار الإجرامي واللا إنساني الذي تفرضه دول العدوان على اليمن. 

وأكد الوريث أن تدخل بنيان في المديرية كان نوعيا حيث لم يقتصر على الجزء الإغاثي بل تجاوزه عمل أهم وهو العمل التنموي بتنفيذ مشاريع زراعية وحرفية متنوعة كتربية المواشي والنحل.

وعبر عن أمل المؤسسة في أن تحقق هذه المشاريع أهدافها خلال أشهر قليلة بوقف التدهور المعيشي وخلق فرص عمل للأهالي ضمن عمل تنموي مستدام يسد احتياج الأسر في المديرية.

من جهة أخرى زار فريق برنامج أغنياء من التعفف الإغاثي المصابين بسوء التغذية والمرقدين في المركز الصحي بالمديرية والتي أطلق أهلها قبل أيام نداء استغاثة عاجلة بسبب إنتشار حالة الجوع وسوء التغذية بين أبنائها وخاصة الأطفال.

وتم دعم المركز الصحي بكمية من السلال الغذائية لتزويد المرضى ومرافقيهم بما يحتاجونه من الغذاء والمياه العذبة لمدة شهر.

والتقى فريق بنيان مدير المديرية وإدارة المركز الصحي لمناقشة  وتحديد تدخلات إغاثية تنفذها مؤسسة بنيان خلال الفترة المقبلة.
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