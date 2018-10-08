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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 10:40:13م
اللجنة الاقتصادية تقف في اجتماعها برئاسة الرئيس المشاط أمام التطورات الاقتصادية
وقفت اللجنة الاقتصادية العليا في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة، أمام التطورات الاقتصادية والمستجدات الأخيرة وتصعيد العدوان لحربه في المجال الاقتصادي.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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  محلي
تكريم أوائل طلاب وطالبات الشهادة العامة الأساسية في شبام كوكبان بالمحويت
[08/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:
كرمت إدارة التربية والتعليم بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم أوائل طلاب وطالبات الشهادة العامة الأساسية للعام الدراسي 2017 - 2018.

وفي التكريم ألقيت كلمات أشادت بدور تربويي المديرية وجهودهم في أداء واجبهم ورسالتهم التعليمية رغم تداعيات الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

وأثني مدير إدارة التربية بالمديرية عبد الله القاسمي علي تفوق  الطلاب والطالبات وتحصيلهم العلمي وصمود المعلمين والمعلمات وصبرهم علي التحديات .

وأكد الحرص علي تكريم الأوائل وتقدير جهودهم العلمية وتفوقهم في ميدان العلم والمعرفة كونهم جيل الوطن وصناع المستقبل ورواد التنمية.

وتم خلال حفل التكريم تقديم فقرات مسرحية وإنشادية وقصائد وتوزيع الشهادات التقديرية علي أوائل الشهادة العامة الأساسية من مديرية شبام كوكبان علي مستوي المحافظة.
سبأ
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