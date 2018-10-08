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تكريم أوائل طلاب وطالبات الشهادة العامة الأساسية في شبام كوكبان بالمحويت
[08/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:
كرمت إدارة التربية والتعليم بمديرية شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم أوائل طلاب وطالبات الشهادة العامة الأساسية للعام الدراسي 2017 - 2018.
وفي التكريم ألقيت كلمات أشادت بدور تربويي المديرية وجهودهم في أداء واجبهم ورسالتهم التعليمية رغم تداعيات الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
وأثني مدير إدارة التربية بالمديرية عبد الله القاسمي علي تفوق الطلاب والطالبات وتحصيلهم العلمي وصمود المعلمين والمعلمات وصبرهم علي التحديات .
وأكد الحرص علي تكريم الأوائل وتقدير جهودهم العلمية وتفوقهم في ميدان العلم والمعرفة كونهم جيل الوطن وصناع المستقبل ورواد التنمية.
وتم خلال حفل التكريم تقديم فقرات مسرحية وإنشادية وقصائد وتوزيع الشهادات التقديرية علي أوائل الشهادة العامة الأساسية من مديرية شبام كوكبان علي مستوي المحافظة.
سبأ