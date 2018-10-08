جريحان وأضرار بممتلكات المواطنين بغارات وقصف العدوان بصعدة [08/أكتوبر/2018] صعدة - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم ثلاث غارات على مديرية رازح بمحافظة رازح، فيما تعرضت مناطق أخرى لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الحجلة بمديرية راح خلفت أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.



وأشار المصدر إلى أن مواطنا أصيب بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.. لافتا إلى إصابة مواطن واحتراق سيارة بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه.



وذكر المصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

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