كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي بعسير [08/أكتوبر/2018] عسير - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم اليوم بكسر زحف واسع وقصف صاروخي ومدفعي لتجمعاتهم في عسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف للمرتزقة قبالة منفذ علب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الزحف المسنود بغطاء جوي مكثف استمر أكثر من 11 ساعة دون تحقيق أي تقدم ميداني.



وذكر المصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلال زحفهم قبالة منفذ علب، محققا إصابات مباشرة.

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