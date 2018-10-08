أمن العاصمة يضبط أخطر عصابة مسلحة تمارس جرائم الحرابة والسرقة بالإكراه [08/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

القت اجهزة الامن في العاصمة صنعاء القبض على خمسة عناصر من المطلوبين أمنيا ، ينتمون لاخطر عصابة مسلحة ومنظمة للقتل والنهب وممارسة الدعارة في امانة العاصمة .

وأوضح مصدر أمني بأمن أمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الضبط جاءت بعد تحريات واسعة وجمع استدلالات تبين من خلالها قيام العصابة بممارسة جرائم الحرابة وفقا لترتيب وتوزيع الأدوار فيما بينهم مع تخصيص طبيب خاص لمعالجة أفرادها في حال اصيبوا .

واشار الى ان المضبوطين اعترفوا في محاضر جمع الاستلالات القيام بإرتكاب 53 جريمة سرقة بالإكراه والشروع في القتل والسرقة من على السيارات والنشل في أماكن متعددة بأمانة العاصمة .

ولفت المصدر إلى ان التحريات بينت إرتباط هذه العصابة بشبكة دعارة منظمة كان يديرها أحد أفراد العصابة، سبق وأن ألقي القبض على عدد من المتورطين فيها، وكانت قد اتخذت إحدى الفلل بمنطقة حدة مقرا لها .

ووفقا للمصدر كشفت محاضر التحري وجمع الاستدلال ارتباط هذه الشبكة "شبكة الدعارة" بالإعلام العسكري لقوى العدوان، ومرتزقتهم وكانت تحصل على مبالغ مالية يتم تحويلها من شخصيات تابعة للعدوان، موجودة في تركيا.

وأكد المصدر أن ضبط هذه العصابة تحقق نتيجة للجهود المكثفة في إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات .. مبينا أنه تم إلقاء القبض على أعضاء العصابة في مراحل زمنية متفرقة .

ولفت إلى أنه تم احالت المضبوطين للنيابة العامة بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية تمهيدا لمحاكمة لينالوا جزءاهم الرادع.

سبأ