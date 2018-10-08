لقاء موسع في الرجم بالمحويت للتحشيد للجبهات [08/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:

ناقش لقاء موسع بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم دور عقال ووجهاء عزلة بني أسعد في التوعية والتنسيق لرفد الجبهات والمشاركة في التحشيد والتعبئة العامة.

واستعرض اللقاء الذي ضم مدير المديرية علي المرجلة وأعضاء لجنة التحشيد بالمديرية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء آلية تنسيق اللقاءات والجهود بين أبناء القري لتعزيز عوامل الصمود وحث الشباب للتحرك نحو جبهات القتال والالتحاق بمعسكرات التأهيل والتدريب للدفاع عن كرامة الوطن وعزة أبنائه.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بالحفاظ على وحدة الصف وتعزيز تلاحم أبناء المديرية وتجهيز قوافل المساعدات لدعم المرابطين في الجبهات.

وأكد اللقاء على أهمية إستشعار الجميع للمسؤولية الوطنية والدينية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وما تتطلبه المرحلة من جهود وتكاتف للتصدي للمخططات الاجرامية التي تتربص باليمن وشعبه.

وحث مديرالمديرية على التحرك الجاد بإرسال المقاتلين وقوافل المساعدات لتعزيز الانتصارات في جبهة الساحل الغربي وبقية الجبهات.

وشدد المرجلة على تضافر الجهود لتفعيل حملات التحشيد والتعبئة العامة لنصرة الوطن ودحر الغزاة وتطهير البلاد من دنسهم.

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