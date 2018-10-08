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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 08:58:12م
اللجنة الاقتصادية تقف في اجتماعها برئاسة الرئيس المشاط أمام التطورات الاقتصادية
وقفت اللجنة الاقتصادية العليا في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة، أمام التطورات الاقتصادية والمستجدات الأخيرة وتصعيد العدوان لحربه في المجال الاقتصادي.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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  محلي
لقاء موسع في الرجم بالمحويت للتحشيد للجبهات
[08/أكتوبر/2018] المحويت - سبأ:
ناقش لقاء موسع بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم دور عقال ووجهاء عزلة بني أسعد في التوعية والتنسيق لرفد الجبهات والمشاركة في التحشيد والتعبئة العامة.
واستعرض اللقاء الذي ضم مدير المديرية علي المرجلة وأعضاء لجنة التحشيد بالمديرية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والوجهاء آلية تنسيق اللقاءات والجهود بين أبناء القري لتعزيز عوامل الصمود وحث الشباب للتحرك نحو جبهات القتال والالتحاق بمعسكرات التأهيل والتدريب للدفاع عن كرامة الوطن وعزة أبنائه.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بالحفاظ على وحدة الصف وتعزيز تلاحم أبناء المديرية وتجهيز قوافل المساعدات لدعم المرابطين في الجبهات.
وأكد اللقاء على أهمية إستشعار الجميع للمسؤولية الوطنية والدينية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار وما تتطلبه المرحلة من جهود وتكاتف للتصدي للمخططات الاجرامية التي تتربص باليمن وشعبه.
وحث مديرالمديرية على التحرك الجاد بإرسال المقاتلين وقوافل المساعدات لتعزيز الانتصارات في جبهة الساحل الغربي وبقية الجبهات.
وشدد المرجلة على تضافر الجهود لتفعيل حملات التحشيد والتعبئة العامة لنصرة الوطن ودحر الغزاة وتطهير البلاد من دنسهم.
سبأ
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