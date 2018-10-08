وضع أكاليل من الورود على ضريح الشهيد عبدالقادر هلال وعدد من الشهداء [08/أكتوبر/2018] صنعاء - سبأ:

وضع نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ووزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة وعدد من أسر شهداء وجرحى جريمة العدوان بالصالة الكبرى اليوم، أكاليل من الورود على ضريح شهيد الوطن عبدالقادر علي هلال وأضرحة عدد من الشهداء بمقبرة خزيمة.



وأشار نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن ووزير الصناعة ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الأمانة يحيى جميل والوكيل المساعد للأمانة إبراهيم المأخذي، إلى أن هذه المجزرة ستظل شاهداً على جرم تحالف العدوان ولن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها طال الزمن أو قصر .



وأكدوا أن هذه الجريمة التي أقدم عليها العدوان باستهداف مئات المدنيين أثناء تقديمهم لواجب العزاء وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية.



ودعوا أبناء الشعب اليمني إلى استمرار النفير والثأر لكل الجرائم والمجازر التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

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