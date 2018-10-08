اجتماع بحجة يناقش مستوى تدخلات المنظمات في المحافظة [08/أكتوبر/2018] حجة - سبأ:

أكد محافظ حجة هلال عبده الصوفي أن المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات المانحة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات القائمة مقارنة بما تشهده مديريات المحافظة من أوضاع متفاقمة جراء العدوان والحصار.



وشدد المحافظ الصوفي خلال اجتماع اليوم ضم مدراء فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومكاتب التخطيط والصحة والتربية والشئون الاجتماعية والزراعة والري، على ضرورة تعزيز التنسيق مع المنظمات المانحة لضمان توسيع أنشطتها وتدخلاتها ووصول مساعداتها الإغاثية والإيوائية إلى كافة المديريات.



وأشار إلى أهمية حث المنظمات المانحة على تقديم مزيد من المعونات الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين .. منوها بالجهود المبذولة سواء من قبل الجهات الرسمية أو المنظمات المانحة المتجاوبة مع توجهات الدولة الخاصة بالعمل الإنساني.



وفي الاجتماع حضره وكيل المحافظة لشئون التخطيط محمد القاضي، استعرض مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية بالمحافظة علان على فضائل تقرير حول مستوى التدخلات الإغاثية المقدمة من بعض المنظمات الدولية والجمعيات المحلية.



وأشار فضائل إلى أن مستوى دعم النازحين بالمحافظة لا يتناسب مع حجم المأساة الإنسانية واتساع رقعة الفقر بين السكان جراء العدوان وحصاره الجائر.



بدورهم استعرض مدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني والصحة العامة والسكان الدكتور إبراهيم الأشول والتربية والتعليم علي القطيب والشئون الاجتماعية الدكتور هيثم الجبري والزراعة والري المهندس يحيى القدمي تقارير حول تدخلات المنظمات كل في مجال عمله والفجوة القائمة بين الاحتياجات القائمة وحجم التدخلات.

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