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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 07:31:25م
إحياء الذكرى الثانية لمجزرة العدوان بالصالة الكبرى بحضور رسمي وشعبي
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن فلسفة النظام السعودي تجاه اليمن تقوم على السعي المتواصل لإركاع الشعب اليمني واحتلال أراضيه ومحاولة إذلاله وهو ما لم ولن يتم له.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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اجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية مع ممثلي المفوضية السامية ومنظمة الهجرة
[08/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:



عقد بصنعاء اليوم إجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية حسين العزي ضم ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.




جرى خلال الاجتماع مناقشة أنشطة وأداء كتلة المأوى بما يسهم في تحسين وتعزيز جوانب التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن والكتلة.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بتحسين الأداء عند تقديم المساعدات وبما يواكب التحديات الناجمة عن العدوان والحرب اﻹقتصادية الممنهجة خاصة ما حدث مؤخرا من إنخفاض لسعر صرف الريال في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان ضد اليمنيين وما ترتب على ذلك من زيادة المعاناة الإنسانية لكافة شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص النازحين.

كما تتطرق اﻹجتماع إلى ما تم في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في قطاع كتلة المأوى للعام الجاري 2018وكذا الاستعدادات الجارية لخطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم لاسيما ما يتعلق بتقديم خدمات المأوى للنازحين، وسبل مواجهة الأثار السلبية التي سببها إنخفاض سعر العملة وبما يخفف من المعاناة الإنسانية للنازحين.

سبأ
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