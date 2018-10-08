محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية مع ممثلي المفوضية السامية ومنظمة الهجرة صنعاء - سبأ:





عقد بصنعاء اليوم إجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية حسين العزي ضم ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.







جرى خلال الاجتماع مناقشة أنشطة وأداء كتلة المأوى بما يسهم في تحسين وتعزيز جوانب التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن والكتلة.



وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بتحسين الأداء عند تقديم المساعدات وبما يواكب التحديات الناجمة عن العدوان والحرب اﻹقتصادية الممنهجة خاصة ما حدث مؤخرا من إنخفاض لسعر صرف الريال في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان ضد اليمنيين وما ترتب على ذلك من زيادة المعاناة الإنسانية لكافة شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص النازحين.



كما تتطرق اﻹجتماع إلى ما تم في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في قطاع كتلة المأوى للعام الجاري 2018وكذا الاستعدادات الجارية لخطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم لاسيما ما يتعلق بتقديم خدمات المأوى للنازحين، وسبل مواجهة الأثار السلبية التي سببها إنخفاض سعر العملة وبما يخفف من المعاناة الإنسانية للنازحين.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ