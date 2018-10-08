وزير التخطيط يتفقد مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة بامانة العاصمة

صنعاء - سبأ:

تفقد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد العزيز الكميم ، اليوم مستوى انجاز عدد من المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة في امانة العاصمة .





حيث زار الوزير الكميم مشروع ترميم مدرستي الصيفي والشعب الثانوية بمديرية الصافية بامانة العاصمة ، واطلع على نسبة الانجاز البالغة مائة بالمائة، وموقع مشروع ترميم مدرسة الطبري الأساسية بصنعاء القديمة والبالغ نسبة الانجاز فيه 50 بالمائة قبيل ان يتفقد مشروع رصف بعض الشوارع الكائنة بشمال مقر بنك الدم بمديرية التحرير .





كما زار وزير التخطيط مشروع رصف الشوارع الر ئيسية والداخلية على امتداد شارع العدل والذي يشمل ردم الحفريات وانشاء طبقة اسمنتيه والرصف باحجار بسماكة ١٥سم.





كما تفقد مشروعي رصف بالاحجار لشوارع حارتي الدقيق بمنطقة السنينة وحارة الدقيق بمنطقة مذبح التابعة لمديرية معين .

رافق وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجولة التفقدية وكيل الوزارة لقطاع برمجة المشاريع المهندس احمد البابلي .

[08/أكتوبر/2018]سبأ