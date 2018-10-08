محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صعدة يطلع على سير تدريب العاملات الصحيات المجتمعية صعدة - سبأ:

أطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه مدير مكتب الصحة والسكان يحيى شايم على سير الدورة التدريبية الخاصة بتدريب العاملات الصحيات المجتمعية والتي تستمر على مدى ستين يوما .



تهدف الدورة في ستين يوما إلى تدريب 120 عاملة صحية من مديريات سحار ومجز وحيدان ورازح ، على مختلف البرامج الصحية الأولية كالتغذية الصحية والرعاية التكاملية لصحة الطفل والتحصين .



وخلال الزيارة أكد المحافظ على أهمية إقامة مثل هذه الدورات في المجال الصحي للعاملات الصحيات المديريات المستهدفه ليصبحن مؤهلات تأهيل علميا.



وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الدورة والإلمام بكافة المعارف والمهارات التي تجعل منهن قادرات على تنفيذ المهام الموكلة إليهن .. مؤكدا استعداد قيادة المحافظة تقديم العون والمساعدة لما من شأنه خدمة المجتمع في مختلف المجالات .



رافقهم خلال الزيارة نائب مدير مكتب الصحة الدكتور خالد فرح.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ