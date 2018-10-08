محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تنشيطية في مجال الرعاية التكاملية بعمران عمران - سبأ:

اختتمت بمحافظة عمران اليوم دورة في مجال الرعاية التكاملية للعاملين الصحيين المساعدين في المرافق الصحية بالمديريات بالتنسيق مع أدارة صحة الطفل بوزارة الصحة العامة والسكان وبتمويل منظمة اليونيسيف.



هدفت الدورة في ستة أيام إكساب 24 عاملا صحيا من المرافق الصحية بمديريات عيال سريح , ريدة , جبل يزيد , ثلاء , مسور معارف حول كيفية تقديم الرعاية الصحية الأولية التكاملية والقيام بأعمال التشخيص والمتابعة والعلاج في المديريات المستهدفة.



وفي الاختتام أشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعمران الدكتور هادي الحمزي إلى أهمية الدورة في دعم الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي للأطفال في ظل الأوضاع الراهنة جراء العدوان والحصار.



وأكد أهمية تطبيق ما تلقوه في الدورة وتطبيقه في الميدان وتنفيذ المهام المناطة بهم في إطار المديريات من أعمال التشخيص والمتابعة العلاجية لتأمين احتياجات المجتمع من الخدمات الصحية و الارتقاء بالأداء الصحي والتوعوي لحزمة الرعاية الصحية التكاملية للطفل والأم الحامل وتقليل حالات سوء التغذية.



وأشاد بدعم منظمة اليونيسيف للبرامج التدريبية والتنشيطية للقطاع الصحي بالمحافظة .



من جانبه أشار مدير إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة الدكتور عبد الله قرحش إلى أهمية برامج التدريب والتأهيل في تطوير قدرات ومهارات الكادر الصحي وتعريفهم بطرق التقييم والتشخيص الحديث وكذا المعالجة المتكاملة لحالات الأطفال.



سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ