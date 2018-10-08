محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة إب يطلع على المبنى الخاص بإنشاء كلية متخصصة بالعدين إب - سبأ:

اطلع وكيل محافظة إب قاسم المساوى اليوم على المبنى الخاص بإنشاء كلية متخصصة في مديرية العدين .



وخلال الزيارة أشار الوكيل المساوى إلى أن إنشاء كلية متخصصة بالمديرية سيسهم في تخفيف الضغط الهائل على جامعة إب جراء الإقبال الكبير عليها من قبل الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلياتها المختلفة من داخل وخارج المحافظة .



وأوضح أهمية إنشاء الكلية التي ستستوعب أعدادا كبيرة من مخرجات الشهادة الثانوية في كل من مديريات العدين والحزم والفرع ومذيخرة والمديريات المجاورة وستسهم في توفير الكثير من الأعباء المالية التي تتكبدها الأسر في تلك المديريات للإنفاق على أبنائها الملتحقين بالتعليم الجامعي في مركز المحافظة والمحافظات الأخرى .



وأكد الوكيل المساوى استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كآفة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة للجامعة لافتتاح الكلية ورفدها بالتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب خلال العام الجامعي 2019م.



فيما أشار عميد مركز التأهيل والتدريب بجامعة إب الدكتور العزي العقاب إلى أنه يتم إعداد الدراسات الخاصة بتحديد الأقسام والتخصصات المطلوبة التي تخدم سوق العمل المحلي من خلال رفدها بالكوادر المؤهلة والقادرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ