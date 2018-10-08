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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:50:03م
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اجتماع أمني بذمار يناقش تعزيز الأداء وآليات التنسيق مع النيابة العامة
[08/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع موسع بمحافظة ذمار ضم رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله البكاري ومدير أمن المحافظة العميد علي صالح الحربي، جهود تعزيز الأمن والاستقرار وآليات التنسيق مع النيابة العامة.


وفي الاجتماع الذي حضره قادة الوحدات والأجهزة الأمنية ومدراء أمن المديريات ومراكز الشرطة، أشاد العميد الحربي بمستوى الأداء الأمني في مختلف المناطق ومراكز الشرطة بالمحافظة، وإفشال مخططات العدوان لإثارة الفوضى.. مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود والتصدي لكل من تسول له نفسة المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وحث على ضرورة الإهتمام بقضايا المواطنين وحسن التعامل معهم، والاهتمام ببلاغاتهم وسرعة اتخاذ الإجراءات حيالها.. مشيرا إلى أن المواطن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الأمني.

وحث على تعزيز التنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة لضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع وإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيما أشاد رئيس نيابة الإستئناف بجهود رجال الأمن.. لافتا إلى الصلاحيات التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي وكيفية استخدامها بشكل صحيح بما يخدم الأمن والعدالة.

وأكد القاضي البكاري على ضرورة إستيفاء محاضر جمع الإستدلالات وإحالة القضايا إلى الجهات المختصة وعدم سجن أي شخص إلا بإدانة.



سبأ
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