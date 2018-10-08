ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 06:50:03م
مجلس النواب يستمع إلى عدد من الرسائل الموجهة إلى رؤساء البرلمانات
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
آخر الأخبار:
وقفات احتجاجية بمدارس مديريتي بني حشيش وسنحان بمحافظة صنعاء
وزير التخطيط يتفقد مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة بامانة العاصمة
الصين تستجوب الرئيس السابق للإنتربول بشأن رشوة
محافظ صعدة يطلع على سير تدريب العاملات الصحيات المجتمعية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش الوضع الصحي والوبائي في اليمن
[08/أكتوبر/2018]
صنعاء  - سبأ:



عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، وضم ممثلي منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي في اليمن .




ناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي المواضيع المتعلقة بالوضع الصحي والوبائي.

وتطرق الاجتماع إلى كارثة سوء التغذية التي تفاقمت في اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية وما يتطلبه من تدخلات وإجراءات إستراتيجية لمواجهة هذه الكارثة واحتوائها وإنقاذ النساء والأطفال المصابين بسوء التغذية.

وفي الاجتماع أشار وزير الصحة إلى الوضع الصحي والإنساني المتدهور في مديرية أسلم محافظة حجة وارتفاع معدلات حالات سوء التغذية عند الأطفال وتدني الخدمات الصحية والتغذوية المقدمة لهم.

وتطرق إلى أن هناك العشرات من الأطفال مصابين بسوء التغذية الحاد في المديرية وأنه تم نقل خمسة أطفال إلى مستشفى السبعين بصنعاء حالتهم صعبة.

وطالب وزير الصحة المنظمات القيام بواجبها الإنساني ومساندة الوزارة في إيجاد رؤية علاجية متكاملة ودائمة يتم فيها استهداف الأطفال والنساء قبل الإصابة بأمراض سوء التغذية وأثناء الإصابة وبعد علاجهم من سوء التغذية بما يضمن عدم عودة المرض.

كما تم مناقشة الوضع الوبائي للكوليرا الذي عاود انتشاره خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وضرورة التدخل السريع والعاجل لمواجهته وفقا للإستراتيجية الشاملة التي أعدتها اللجان الفنية لمواجهة الكوليرا برئاسة وزارة الصحة .

كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بانتشار الملاريا خاصة خلال موسم تكاثر البعوض المسببة له، ما يستدعي سرعة التدخل العاجل للقضاء على النواقل والحد من انتشار المرض.

وحث المجتمعون على ضرورة الاستجابة السريعة وتنفيذ التدخلات اللازمة لاحتواء الأوبئة والأمراض لتجنب كارثة صحية جديدة.

وأكدوا على سرعة استكمال تجهيز وتشغيل مستشفى الأمومة والطفولة بمحافظة صعدة الذي أنشأته وزارة الصحة مؤخرا لمواجهة الأوبئة والأمراض خاصة ما يتعلق بأمراض الأمومة والطفولة وتقديم خدمات الرعاية للأطفال والأمهات.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفات احتجاجية بمدارس مديريتي بني حشيش وسنحان بمحافظة صنعاء
وزير التخطيط يتفقد مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة بامانة العاصمة
محافظ صعدة يطلع على سير تدريب العاملات الصحيات المجتمعية
مسيرة حاشدة بإب تندد بالحرب الإقتصادية وسياسة التجويع
اختتام دورة تنشيطية في مجال الرعاية التكاملية بعمران
وكيل محافظة إب يطلع على المبنى الخاص بإنشاء كلية متخصصة بالعدين
اجتماع أمني بذمار يناقش تعزيز الأداء وآليات التنسيق مع النيابة العامة
العيدروس يوجه رسالة للرئيس الدوري لرابطة مجالس الشورى في أفريقيا والعالم العربي
وزير الإعلام يؤكد أهمية إضطلاع وسائل الإعلام بدورها في مواجهة الحرب الإقتصادية
بدء أعمال المؤتمر العلمي الأول للإرتقاء بالعمل المؤسسي بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد أربعة مواطنين بغارات لطيران العدوان على الحديدة
[08/أكتوبر/2018]
استشهاد وإصابة عشرة مواطنين بغارات وقصف العدو السعودي
[08/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان
[07/أكتوبر/2018]
طيران العدوان يستهدف بسبع غارات ممتلكات المواطنين في التحيتا بالحديدة
[07/أكتوبر/2018]
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظات
[07/أكتوبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by