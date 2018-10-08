محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش الوضع الصحي والوبائي في اليمن صنعاء - سبأ:





عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، وضم ممثلي منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي في اليمن .







ناقش الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي المواضيع المتعلقة بالوضع الصحي والوبائي.



وتطرق الاجتماع إلى كارثة سوء التغذية التي تفاقمت في اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية وما يتطلبه من تدخلات وإجراءات إستراتيجية لمواجهة هذه الكارثة واحتوائها وإنقاذ النساء والأطفال المصابين بسوء التغذية.



وفي الاجتماع أشار وزير الصحة إلى الوضع الصحي والإنساني المتدهور في مديرية أسلم محافظة حجة وارتفاع معدلات حالات سوء التغذية عند الأطفال وتدني الخدمات الصحية والتغذوية المقدمة لهم.



وتطرق إلى أن هناك العشرات من الأطفال مصابين بسوء التغذية الحاد في المديرية وأنه تم نقل خمسة أطفال إلى مستشفى السبعين بصنعاء حالتهم صعبة.



وطالب وزير الصحة المنظمات القيام بواجبها الإنساني ومساندة الوزارة في إيجاد رؤية علاجية متكاملة ودائمة يتم فيها استهداف الأطفال والنساء قبل الإصابة بأمراض سوء التغذية وأثناء الإصابة وبعد علاجهم من سوء التغذية بما يضمن عدم عودة المرض.



كما تم مناقشة الوضع الوبائي للكوليرا الذي عاود انتشاره خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير وضرورة التدخل السريع والعاجل لمواجهته وفقا للإستراتيجية الشاملة التي أعدتها اللجان الفنية لمواجهة الكوليرا برئاسة وزارة الصحة .



كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بانتشار الملاريا خاصة خلال موسم تكاثر البعوض المسببة له، ما يستدعي سرعة التدخل العاجل للقضاء على النواقل والحد من انتشار المرض.



وحث المجتمعون على ضرورة الاستجابة السريعة وتنفيذ التدخلات اللازمة لاحتواء الأوبئة والأمراض لتجنب كارثة صحية جديدة.



وأكدوا على سرعة استكمال تجهيز وتشغيل مستشفى الأمومة والطفولة بمحافظة صعدة الذي أنشأته وزارة الصحة مؤخرا لمواجهة الأوبئة والأمراض خاصة ما يتعلق بأمراض الأمومة والطفولة وتقديم خدمات الرعاية للأطفال والأمهات.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ