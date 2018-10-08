محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العيدروس يوجه رسالة للرئيس الدوري لرابطة مجالس الشورى في أفريقيا والعالم العربي صنعاء - سبأ:

وجه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين المغربي الرئيس الدوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي عبدالحكيم بنشماش ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بالرابطة.



وأشارت الرسالة إلى إستمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات في ارتكاب الجرائم وخاصة تصعيده وجرائمه الوحشية في الساحل الغربي بإستهدافه المواطنين في منازلهم ومزارعهم والطرق والأسواق والتهجير القسري لأبناء الحديدة والذي أدى إلى أكبر موجة نزوح للأسر نحو المحافظات الأخرى.



وأوضحت الرسالة أن تصعيد العدوان ضاعف من معاناة اليمنيين وفاقم أوضاعهم الإنسانية إلى جانب إستهدافه المتعمد بالقصف للبنية التحتية وقطاع الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه وما يفرضه من حصار شامل بإغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية بالتوازي مع الحرب الإقتصادية الممنهجة، وأدى إلى زيادة تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية والإنسانية للمواطنين وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.



ولفت القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى تقارير وبيانات المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والتي كان آخرها بيان منسقة الشئون الإنسانية في اليمن ليز غراندي بتاريخ 5 أكتوبر 2018م والتي أشارت إلى تضرر ملايين اليمنيين من المعدمين الذين يعانون الجوع جراء الإنخفاض السريع والخارج عن السيطرة في قيمة الريال اليمني في مختلف المحافظات.



وأشار العيدروس في الرسالة إلى أن قرار نقل البنك المركزي اليمني الذي جاء بإيعاز من تحالف العدوان أدى إلى تعثر صرف مرتبات موظفي الدولة منذُ أكثر من عامين، الأمر الذي ألقى بظلاله في زيادة رقعة الفقر والعوز وإنتشار الأمراض والأوبئة.



واعتبر طباعة كميات من العملة الوطنية بشكل عشوائي وغير مدروس وبفئات جديدة غير معتمد تداولها رسمياً أدى بصورة مباشرة إلى فقدان قيمة سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، ما أثر سالبا على الحياة المعيشية لليمنيين في كافة المحافظات.



وطالب القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى رئيس وأعضاء رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بإصدار بيانات التنديد بإستمرار العدوان والحصار الذي تفرضه دول تحالف العدوان للعام الرابع على التوالي، ودعوتهم من خلال موقعهم في الرابطة لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل السريع لإيقاف العدوان على اليمن وحربه الإقتصادية.



كما طالب بتنفيذ الاتفاق الموقع بين حكومة الإنقاذ والأمم المتحدة المتعلق بنقل الحالات المرضية عبر مطار صنعاء الدولي والعمل على فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وكذا العمل من أجل إحلال سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب اليمني في الحرية والإستقرار والإستقلال الذي ينشده.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ