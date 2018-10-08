محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمديرية الرجم بالمحويت تندد بجرائم العدوان والحرب الإقتصادية المحويت - سبأ:

نظمت قبائل بني الغسان بمديرية الرجم محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية علی اليمن.



وفي الوقفة التي شارك فيها وكيل المحافظة محمد البصل والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية .. أكد المشاركون أن حرب التجويع الممنهجة لن تخضع الشعب اليمني للوصاية الخارجية، بل يزداد صمودا وتماسكا لمواجهة قوی العدوان وتحركا نحو الجبهات.



وحملوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار العدوان والحصار والاستهداف الممنهح للاقتصاد اليمني.



واستنكر بيان صادر عن الوقفة إمعان العدوان ومرتزقته في استهداف العملة الوطنية من خلال الإجراءات المتعمدة منذ بدء العدوان.



ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلی الاستمرار في التحشيد لرفد الجبهات للدفاع عن اليمن وأمنه واستقراره .. مؤكدا الوقوف صفا واحدا للانتصار لمظلومية الشعب اليمني.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ