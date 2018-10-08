محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع مساعدات مباشرة لأسر الأطفال المستضعفين بذمار ذمار - سبأ:

دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم توزيع المساعدات المباشرة لـ 100 حالة من أسر الأطفال المستضعفين بذمار والذي تنفذه إدارة الحالة بمكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بتمويل منظمة اليونيسيف.



وفي التدشين أكد المحافظ المقدشي أهمية التمكين الاقتصادي لأسر الأطفال المستضعفين وكذا الأسر الفقيرة لضمان عدم تسرب الأطفال للشوارع والأعمال الشاقة.



وحث على التوسع في تقديم الخدمات الاجتماعية للأطفال والاهتمام بقضايا الأحداث وتقديم المساعدات والمشاريع الإقتصادية المدرة للدخل لأسر الأطفال المعرضين للخطر .. مشيرا إلى أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة رعاية وتعليم الأطفال وحمايتهم.



وأشاد محافظ ذمار بجهود مكتب الشؤون الاجتماعية في تنفيذ المشروع خاصة في ظل الأوضاع الصعبة جراء العدوان والحصار .. مؤكدا استعداد السلطة المحلية دعم جهود إدارة الحالة في الاهتمام بقضايا الطفولة وفقا للإمكانيات المتاحة.



فيما أشار مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل خالد سيف المقدشي، إلى أن المشروع يأتي في إطار أنشطة المكتب تجاه المجتمع المحلي ورعاية حقوق الأطفال خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



من جانبه أوضح مدير إدارة الحالة بمكتب الشؤون الاجتماعية مشير الحاج أن المساعدات شملت توزيع مكائن خياطة وملابس ومواد غذائية ونظارات وأدوية طبية للأطفال الذين يعانون ضعف النظر.



وأشار إلى أن المساعدات المباشرة من خلال الدعم بالتمكين الاقتصادي والمشاريع الصغيرة تشمل أيضا إعادة الأطفال المتسربين إلى المدارس.



حضر التدشين مدير مديرية ميفعة عنس علي الكبسي وأمين محلي المديرية علي القيسي وعدد من مدراء الإدارات والمختصين وممثلي الجهات الداعمة.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ