تخرج دفعة أمنية قتالية في محافظة البيضاء

البيضاء - سبأ:

تخرجت بمحافظة البيضاء، اليوم ، دفعة امنية من دورة تدريبية خاصة في الفنون القتالية تحت شعار " على نهج الحسين" نفذتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بوزارة الداخلية.





حيث أجريت ضمن فعالية التخرج مناورة استعرض فيها الخريجون عدد من المهارات العسكرية التي تلقوها في الدورة .





وثمن الخريجون اهتمام قيادة وزارة الداخلية بتأهيلهم للإلتحاق بساحات المعارك والقيام بالواجب في الدفاع عن الوطن ، متعهدين بأنهم سيظلون الحراس الأوفياء لكرامة وامن اليمن .





الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن العديد من الدورات التي تقيمها الإدارة العامة للتأهيل والتدريب بالداخلية في إطار خطة الوزارة لرفد الجبهات بالمقاتلين المؤهلين.







حضر فعالية حفل التخرج نائب مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية العقيد أحمد الطالبي وعدد من قادة وضباط أمن محافظة البيضاء .

[08/أكتوبر/2018]سبأ