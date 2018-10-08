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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:50:36م
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  اقتصاد
تراجع اسعار الذهب مع استفادة الدولار من تيسير نقدي صيني
[08/أكتوبر/2018]
لندن ـ سبأ:

تراجعت اسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار بعد تيسير نقدي من البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد وسط مخاوف من أن يضر النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة بالنمو.


أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأحد خفضا حادا في مستوى السيولة الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات في خطوة جديدة لخفض تكاليف التمويل وتحفيز النمو.

وفي الساعة 0441 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 5ر0 بالمائة إلى 61ر1196 دولار للأوقية .

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 5ر0 بالمائة أيضا إلى 50ر1200 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك استراليا الوطني "رغم أن مؤشر الدولار لم يصعد كثيرا، فإن قرار الصين قد يراه بعض المتعاملين في السوق يحمل دلالة ما على ضعف من جراء الحرب التجارية، وهو ما قد يفيد الدولار".

وزاد الدولار 1ر0 بالمائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية بعد أن أعقبت الصين تيسير السياسة النقدية بسماحها لليوان بالانخفاض وإن كان الانخفاض لم يأت بالحدة التي كان يخشاها البعض.

وقال متعامل في سنغافورة "ربما الحرب التجارية تؤثر على الصين أكثر مما كان يُظن ومن ثم الحاجة إلى تيسير السياسة وهو ما أضعف الطلب على الذهب هناك".

ونزلت الفضة 7ر0 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 48ر14 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 3ر0 بالمائة إلى 10ر1066 دولار. وهبط البلاتين 7ر0 بالمائة إلى 74ر814 دولار للأوقية.

سبأ
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