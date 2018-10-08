محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى الأداء وتحصيل الإيرادات بمديريات ريمة ريمة - سبأ:

ناقش اجتماع مشترك لقيادات السلطة المحلية بالمديريات والمكاتب الإيرادية والجهات الامنية بمحافظة ريمة برئاسة المحافظ فارس الحباري المواضيع المتصلة بالشأن المحلي ومستوى الأداء وتحصيل الإيرادات.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمد الوسد ومدير امن المحافظة العميد صالح العياضي تقارير مدراء وأمناء المجالس المحلية بالمديريات حول مستوي الانجاز في مهام وخطط العمل في اطار برامجها بالجانب الايرادي والخدمي، والتحشيد للجبهات ورفدها بالرجال والعتاد.



وتطرق الاجتماع الي السبل الكفيلة بتطوير الاداء المحلي بمديريات المحافظة وبما يسهم في تعزيز وتحسين الموارد المحلية بمختلف الجوانب من خلال التنسيق مع المكاتب الايرادية بالمحافظة والجهات الامنية.



وفي الاجتماع أشار المحافظ الحباري إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار التواصل مع المجالس المحلية بالمديريات وتلمس الاحتياجات ومعالجة الإشكاليات وتقييم الأنشطة والمهام.



وحث الجميع على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة بما يسهم في تحسين الأوضاع في مديريات المحافظة.



ووجه محافظ ريمه القيادات المحلية بالمديريات بالتحرك الجاد والإسهام الفعلي لرفد الجبهات بالرجال..مشددا على ضرورة التوجه نحو المجتمع لتوعيته وإرشاده بمخاطر مخططات العدوان لزعزعة الأمن والاستقرار.



وأشار إلى الدور الذي تضطلع به الهيئات الإدارية والمجالس المحلية والمكاتب الإيرادية في تنمية الموارد المحلية.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ