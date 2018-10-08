محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أداء مكتبي الصحة والكهرباء بصعدة صعدة - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صعدة برئاسة المحافظ محمد جابر عوض أنشطة مكتب الصحة والوضع الصحي بالمحافظة.





وفي الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الصحة بالمحافظة يحيى أحمد شايم ،أكد المحافظ أهمية تقييم الوضع الصحي في كافة مدير المحافظة خاصة الحدودية والعمل على تحسين الأداء وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة وتوفير الأدوية ..لافتا إلى استعداد قيادة المحافظة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المكتب ليقوم بدوره على أكمل وجه.



من جهة أخرى ناقش محافظ صعدة مع مدير مكتب الكهرباء أحمد حسين فايع الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل التيار الكهربائي لعاصمة المحافظة بعد انقطاع ثلاثة أعوام ونصف.



واستمع محافظ صعدة من مدير المكتب إلى شرح عن ما تم إنجازه من تجهيز المولدات وصيانتها وإعادة تأهيلها وكذا صيانة الشبكة بنسبة تسعين في المائة وجهوزيتها للعمل والصعوبات التي تواجه الفرق الميدانية لتنفيذ أعمالها.



وفي اللقاء أشاد المحافظ بما تم إنجازه من صيانة وإعادة تأهيل للمولدات والشبكة الداخلية. مشيرا إلى أهمية إعادة التيار الكهربائي لتعود بالنفع على أبناء المحافظة..داعيا الجميع إلى التعاون مع الفرق الفنية والميدانية لتسهيل مهامها.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ