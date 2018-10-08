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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:50:36م
مجلس النواب يستمع إلى عدد من الرسائل الموجهة إلى رؤساء البرلمانات
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال الفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين أحدهم طفل، مساء أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وأصيب 376 آخرين بالرصاص الحي وبالاختناق.
مصدر باللجنة الاقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية
نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع شركة النفط حملة تفتيش على المخازن والهناجر والأحواش بأمانة العاصمة، تم خلالها ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية القادمة من موانئ المناطق المحتلة.
نجوم تهامة يفوز على الشعب ويرتقي لوصافة بطولة ثلوج السقاف
إرتقى فريق نجوم تهامة لوصافة بطولة ثلوج السقاف التنشيطية لكرة القدم بفوزه الثمين على الشعب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الجولة الثالثة.
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  عربي ودولي
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية
[08/أكتوبر/2018]
رام الله ـ سبأ:

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الإثنين حملة مداهمات واعتقلت 19 فلسطينيا من طولكرم ورام الله بالضفة الغربية.


وقالت مصادر محلية فلسطينية إن عشرات الجنود اقتحموا بلدة كفل حارس شمال سلفيت في شمال الضفة وأغلقوا عدة طرق ومداخل فرعية ومنعوا المواطنين من التنقل من أجل تأمين الحماية للمستوطنين الذين اعتادوا اقتحام المقامات الإسلامية الموجودة فيها.

من جهة أخرى واصلت قوات الاحتلال ملاحقة شاب من قرية شويكة بزعم تنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث أمس .. فيما اعتقلت شقيقته بعد مداهمة منزلها.

سبأ
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