عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية رام الله ـ سبأ:

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الإثنين حملة مداهمات واعتقلت 19 فلسطينيا من طولكرم ورام الله بالضفة الغربية.



وقالت مصادر محلية فلسطينية إن عشرات الجنود اقتحموا بلدة كفل حارس شمال سلفيت في شمال الضفة وأغلقوا عدة طرق ومداخل فرعية ومنعوا المواطنين من التنقل من أجل تأمين الحماية للمستوطنين الذين اعتادوا اقتحام المقامات الإسلامية الموجودة فيها.



من جهة أخرى واصلت قوات الاحتلال ملاحقة شاب من قرية شويكة بزعم تنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث أمس .. فيما اعتقلت شقيقته بعد مداهمة منزلها.

سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ