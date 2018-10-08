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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:50:36م
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لقاء موسع يناقش تفعيل الأداء الإداري والوظيفي بوزارة الإدارة المحلية
[08/أكتوبر/2018]
صنعاء - سبأ:

ناقش لقاء موسع اليوم بوزارة الإدارة المحلية برئاسة وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي آليات تفعيل الأداء الإداري والوظيفي في الوزارة.


وفي اللقاء الذي ضم نائب الوزير محمد شوكه ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء العموم ومدراء الإدارات والموظفين، أكد الوزير القيسي أهمية تفعيل دور الوزارة الرقابي والإشرافي على أجهزة السلطة المحلية في الجوانب الإدارية ومتابعة تحصيل الموارد المالية والعمل على تنميتها.

وشدد على ضرورة إعداد برنامج متكامل وخطة عمل شاملة للعام 2019م تلبي كافة الاحتياجات وتتلافى أوجه القصور وتتجاوز التحديات.

وأكد القيسي على ضرورة أن تشتمل الخطة على برامج تدريبية لكوادر الوزارة لتعزيز دورها في تفعيل أداء السلطة المحلية ومواجهة العدوان.

ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن محاولات العدوان تأجيج الشارع اليمني تحت مسميات وعناوين مختلفة لا تمت إلى الواقع بصلة في حين يقوم العدوان بممارسات عدائية لتجويع الشعب اليمني.

وأكد على أهمية المشاركة الفاعلة في مواجهة العدوان بكل الأشكال والاستمرار في دعم ومساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الثغور والجبال والصحاري على امتداد الوطن.

بدوره أشار نائب وزير الإدارة المحلية إلى أهمية تفعيل الجانب الإشرافي والرقابة على تحصيل الموارد وتنميتها بأسلوب علمي يسهم في النهوض بأداء القطاعات المختلفة بالوزارة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الوظيفية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في مختلف التعاملات الإدارية بما يسهم في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة.

فيما قدم عدد من الوكلاء والمختصين مداخلات تطرقت إلى الإشكاليات التي تواجه سير العمل في الوزارة والآليات الكفيلة بمعالجتها بما يضمن تعزيز وتجويد الأداء.

سبأ
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