محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لحرائر بني الحارث بأمانة العاصمة تندد باستمرار العدوان صنعاء ـ سبأ:





نظمت حرائر بني الحارث بأمانة العاصمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان وحربه الاقتصادية.







وأكدت حرائر بني الحارث على أهمية استمرار الصمود في مواجهة العدوان والتصدي لكل أشكال تصعيد العدوان ورفد الجبهات.



وحذر بيان صادر عن الوقفة، من خطورة ما يسمى بالحرب الناعمة.. مؤكداً أن نساء اليمن ستتصدى لكل مشاريع العدوان بالوعي.



وأكد البيان استمرار حرائر بني الحارث في تسيير القوافل دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر.. داعيا قبائل اليمن إلى استمرار النفير والحشد للجبهات وتسيير قوافل الدعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية.



وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية باليمن جراء الحصار وما يرتكبه العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.. داعيا إلى الضغط على دول العدوان لرفع الحصار لتسهيل دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.





سبأ [08/أكتوبر/2018]سبأ