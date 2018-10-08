خفر السواحل الإسبانية تنقذ حوالى 1200 مهاجر غير شرعي

مدريد ـ سبأ:





أعلن خفر السواحل الإسبانية أنه تم أنقاذ حوالي 1200 مهاجرا غير شرعي في مياه البحر المتوسط يومي السبت والأحد كانوا على متن 30 زورقاً كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا، البوابة الأساسية للهجرة السرية إلى أوروبا.



وقال جهاز خفر السواحل إن "الإنقاذ البحري أنقذت السبت والأحد 1181 شخصاً كانوا على متن 30 زورقاً".



ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى أسبانيا منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 35 ألفًا بحراً ونحو خمسة آلاف برًا عبر الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية في المغرب، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.



وتشكّل هذه الأعداد 40% من مجمل الوافدين إلى أوروبا الذين يبلغ عددهم نحو مئة ألف.



وقضى أو فُقد أكثر من 1700 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام، بينهم 362 قبالة سواحل إسبانيا، بحسب المنظمة الدولية.

[08/أكتوبر/2018]سبأ