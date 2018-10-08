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آخر تحديث: الإثنين، 08 - أكتوبر - 2018 الساعة 05:50:36م
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محافظ ذمار يتفقد مشروع تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي
[08/أكتوبر/2018]
ذمار - سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم سير العمل في مشروع إعادة تأهيل محطة المعالجة وخطوط الصرف الصحي بمدينة ذمار.


يشمل المشروع البالغ تكلفته 449 ألف دولار بتمويل من منظمة اليونيسيف ضمن مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية، تنظيف وإعادة تأهيل أربعة أحواض بمحطة المعالجة بسعة 95 ألف و400 متر مكعب، وتصفية خطوط الصرف الصحي بطول 7600 متر بالإضافة صيانة مصفاة المحطة وتوفير مولد 10 كيلو وات وتسوير المحطة.

وخلال التفقد أكد المحافظ المقدشي أهمية تأهيل محطة المعالجة وإعادة تشغيل الأحواض للحد من مشاكل مياه الصرف الصحي وطفح وانسداد خطوط المجاري والتي تتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة وتلوث المياه .

ودعا المنظمات إلى التدخل لدعم جهود المؤسسة المحلية للمياه لعمل توسعة لمحطة المعالجة خاصة مع التوسعات العمرانية التي تشهدها مدينة ذمار وبما يسهم في تغطية كافة الأحياء.

وأشاد بجهود منظمة اليونيسيف والمؤسسة المحلية للمياه في تنفيذ المشروع ..مؤكدا أن السلطة المحلية تولي قطاع المياه والصرف الصحي أولوية باعتباره من الخدمات الأساسية.

وكان محافظ ذمار استمع من مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس طه الهندي إلى شرح عن سير العمل في المشروع والذي سيسهم في معالجة مشاكل مياه الصرف الصحي وخطوط المجاري لكافة المناطق المرتبطة بالشبكة.

فيما أوضح مدير المؤسسة المنفذة للمشروع أنه تم تصفية اثنين من أحواض محطة المعالجة وبنسبة إنجاز في المشروع بلغت 15بالمائة.

رافقه خلال الزيارة المدير الفني بمؤسسة المياه سليم العمري ومدير إدارة المشاريع المهندس محمد الحبسي وعدد من القيادات والمختصين بالمؤسسة .

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